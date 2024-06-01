فيديو.. شرح قصة "الأيام" للثانوية العامة.. النموذج الثاني من "جواب نهائي" مع "أشطر أنت الأشطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يُقدم موقع "الخليج 365"، أحد مواقع مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، مراجعاتٍ نهائيةً لطلاب الثانوية العامة 2024، من خلال إتاحةِ عددٍ من الأسئلةِ المهمةِ بإجاباتها، شاملةً مختلف فصول المنهج، ونماذج استرشادية للامتحان.

وتأتي أولى حلقات المراجعات عن شرح قصة "الأيام" في اللغة العربية، والنموذج الثاني من "جواب نهائي" مع "أشطر أنت الأشطر"، والتي يستطيع الطالب بعدها الإلمام بالمنهج كاملاً، بالإضافة إلى منع الخوف والرهبة الموجودَين لديهم.

وتساعد المراجعاتُ على تحصيلِ الطلابِ أكبرَ قدرٍ ممكن من المعلومات في مادة الرياضيات؛ يمكن بعدها للطلابِ دخول الامتحان بأكبر قدر من المعلومات؛ مما يسهل عليه عملية الإجابة عن الأسئلة.

وينشر "الخليج 365" بدايةً من 1-6-2024، 28 فيديو لمراجعات كل مواد الثانوية العامة على الموقع وكل منصاته عبر "يوتيوب" و"فيسبوك"، بالإضافة إلى بث مباشر على صفحة "الخليج 365" عبر "فيسبوك" للمراجعة النهائية؛ ليلة كل امتحان.

وتأتي تلك المراجعات النهائية تزامنًا مع قرب انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة، المقرر عقدها في 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الدراسية الأساسية.

يُذكر أن موقع "الخليج 365" وقَّع اتفاقية تعاون كبرى مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة؛ لعمل سلسلة مراجعات مجانية حصرية للثانوية العامة، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبثًّا مباشرًا لمراجعة ليلة الامتحان لكل مادة، يقدمها كبار الموجهين والمدرسين.

و"أشطر" هي مؤسسة تعليمية شاملة لطلاب الابتدائية وحتى الثانوية العامة؛ تسعى لتحقيق جودة تعليمية عالية بأقل الأسعار، عبر توفير حصص مباشرة وفيديوهات شرح، ونماذج امتحانية تدريبية، وملخصات للدروس، ومسابقات شهرية للطلاب.

وتقدم المؤسسة خدمات للمدرسين لتسهيل وصولهم إلى أكبر عدد من الطلاب عبر الإنترنت، ولضمان تحقيق جودة تعليمية عالية بأقل الأسعار، تماشيًا مع الدور المجتمعي للمؤسسة.

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