المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان وصلت إلى بيروت لتولي مهامها

وصلت المعيَّنة حديثًا في منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في ​لبنان​ جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، إلى بيروت، وذلك لتولّي مهام منصبها الجديد. وستشغل منصب رئيسة بعثة مكتب المنسّق الخاص للأمم المتّحدة في لبنان (UNSCOL).

وفور وصولها، أعربت المنسّقة الخاصّة الجديدة عن "تشرّفها بمواصلة تمثيل ​الأمم المتحدة​ عبر تولّيها منصبها في بيروت"، مشيرةً إلى أنّ "في سبيل خدمة السّلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة، أتطلّع إلى التّعاون الوثيق مع السّلطات اللّبنانيّة وجميع الشّركاء في لبنان و​المجتمع الدولي​، لتعزيز تنفيذ القرار 1701".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن تعيين هينيس-بلاسخارت، الهولنديّة الجنسيّة، في 20 أيّار الماضي، وذلك بعد أن شغلت منصب الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لسنوات عدّة (من 2018 إلى 2024).

وقبل انضمامها للأمم المتحدة، شغلت هينيس-بلاسخارت منصب وزيرة الدّفاع في هولندا (2012-2017). كما كانت عضوًا في مجلس النّواب الهولندي (2010-2012) والبرلمان الأوروبي (2004-2010). بالإضافة إلى ذلك، عملت لدى المفوضيّة الأوروبيّة في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.