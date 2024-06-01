بلدية جبيل أطلقت المجلس البلدي للأطفال

أطلقت ​بلدية جبيل​- بيبلوس، بالتّعاون مع بلديّة عجلتون، وبرعاية جمعيّة "حماية" وجمعيّة "save the children"، المجلس البلدي للأطفال.

وأشاد رئيس بلدية جبيل ​وسام زعرور​، بـ"نشاط هؤلاء الأطفال وأفكارهم، الّتي من واجب المجلس البلدي الاستماع إليها وإلى طروحاتهم وهواجسهم"، شاكرًا الجمعيّات المُساهمة في هذا النّشاط، وواعدًا بالتّعاون لإنجاح هذا المجلس.

بعدها، شرحت منسّقة المشروع فاديا إغناطيوس، كيف تمّ اختيار أسماء الأطفال، وشروط قبولهم، وكيف تمّ تدريبهم على مهامهم وتعريفهم على المدينة، علمًا أنّهم من سكّان جبيل وليس من الضرورة من عائلاتها، وتتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة.

وفي الختام، تمّ توزيع الشّهادات على أعضاء المجلس وهم: بهيج شمص، شربل أنطونيو الحكيّم، شربل زيادة، كريس كالفايان، كريستينا الخوري، إلينا سعد، إيلي أبي غصن، جورج يونس، جيسكار عبد الله، جويا مجبّر، ماري بو مرعي، نور مطر، ريان غانم، سارة اللّقيس، وسارة زغيب.