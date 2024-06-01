أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللّبنانيّة "أنّها تتحفّظ على انتهاك قرارات ​مجلس الأمن​ التّابع للأمم المتحدة، من خلال قيام ​كوريا الشمالية​ بإطلاق قمر صناعي عسكري بتاريخ 27 أيّار 2024". وشدّدت في بيان، "في ظلّ التطوّرات الأخيرة الّتي طالت شبه الجزيرة الكوريّة"، على "أهميّة الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة، الّتي تمثّل مصلحةً ومسؤوليّةً مشتركةً بين جميع الجهات المعنيّة"، مؤكّدةً "أهميّة التمسّك بالحلول الدّبلوماسيّة المبنيّة على الشّرعيّة الدّوليّة، واحترام قرارات مجلس الأمن، الّتي تشكّل الباب الوحيد لضمان السّلم والاستقرار الإقليميَّين والدّوليَّين".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: نتحفظ على انتهاك كوريا الشمالية لقرارت مجلس الأمن وإطلاقها قمرا صناعيا عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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