"كتائب القسام": فجّرنا عبوة "رعدية" بـ6 جنود صهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق رفح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا فجّرنا عبوةً مضادّةً للأفراد "رعديّة" في قوّة هندسيّة مكوّنة من 6 جنود صهاينة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، قرب مفترق جورج شرق مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لجنود وآليّات العدو بقذائف "الهاون"، في منطقة تل زعرب في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".