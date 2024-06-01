"كتائب القسام": فجّرنا عبوة "رعدية" بـ6 جنود صهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق رفح

أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا فجّرنا عبوةً مضادّةً للأفراد "رعديّة" في قوّة هندسيّة مكوّنة من 6 جنود صهاينة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، قرب مفترق جورج شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وأشارت إلى "أنّنا قصفنا تجمّعًا لجنود وآليّات العدو بقذائف "الهاون"، في منطقة تل زعرب في حي تل السلطان غرب مدينة رفح".
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