"سرايا القدس": قصفنا بوابل من قذائف "الهاون" جنود وآليات العدو جنوب مخيم يبنا في رفح

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "مقاتلينا قصفوا بوابل من قذائف "الهاون" النّظامي "عيار 60"، جنود وآليّات العدو المتوغّلة جنوب مخيم يبنا على الحدود الفلسطينيّة- المصريّة في رفح".

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