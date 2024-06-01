وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي جهود وقف الحرب في غزة

تلقّى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. وجرى خلال الاتصال التطرّق للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.

وعبّر وزير الخارجية خلال الاتصال عن دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحّة للمدنيين المتضررين جرّاء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكلٍ آمن، مؤكداً ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالات هاتفية منفصلة، مساء الجمعة، مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن لمناقشة اقتراح لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن الذي أجرى الاتصالات الهاتفية على متن الطائرة أثناء عودته إلى واشنطن من براغ، أكد لنظرائه أن الاقتراح يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين.