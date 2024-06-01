ارتفاع شهداء غزة إلى 36379 ونتنياهو يتمسك بالحرب

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 239 على التوالي إلى 36379 شهيداً، و 82407 جرحى، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، باستشهاد 95 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وإصابة 350 بجروح، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجودعشرات الشهداء تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد القضاء على القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس.

وجاءت التصريحات في بيان نشر على الإنترنت بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل اقترحت اتفاقا من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح المحتجزين.

وقال نتنياهو إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقق هذه الشروط غير مطروحة".