وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ، باستشهاد 95 فلسطينياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وإصابة 350 بجروح، في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجودعشرات الشهداء تحت الأنقاض، لم يتم انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمكن أن يتم إلا بعد القضاء على القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس.
وجاءت التصريحات في بيان نشر على الإنترنت بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل اقترحت اتفاقا من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق حماس سراح المحتجزين.
وقال نتنياهو إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي القضاء على قدرات حماس العسكرية وقدرتها على القيادة وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل".
وأضاف أن "إسرائيل ستبقى مصرة على تحقيق هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تحقق هذه الشروط غير مطروحة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع شهداء غزة إلى 36379 ونتنياهو يتمسك بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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