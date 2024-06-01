إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت داخل إحدى البلدات جنوب لبنان إثر استهدافها بصاروخ.

وأفادت وسائل الإعلام بأن "المسيرة الإسرائيلية أصيبت إصابة مباشرة بصاروخ أرض - جو في أجواء بلدة تولين وأكملت مسيرها حيث سقطت على مرحلتين في بلدة ديركيفا".

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط مسيرة كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بصاروخ أرض جو مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد إن المسيرة التي سقطت من نوع "كوخاف هيرمس 900" هي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك، بينما استهدف حزب الله اليوم مجموعة من الأهداف العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية.

وأدى استهداف أحد المقرات العسكرية في كريات شمونة إلى اندلاع حريق كبير ودمار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت أنه استهدف بغارات ليلية "مصالح مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان.

الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر وقطر وأمريكا للتوصل لصفقة تبادل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن يدعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، مساء أمس الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة والتوافق على صفقة تبادل عبر المفاوضات التي تجري بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.

وأعاد الصفدي التأكيد - خلال الاتصال على ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووضع بلينكن، الصفدي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم السبت في تفاصيل المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، لإتمام صفقة تبادل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية.

وشدد الصفدي على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ويضمن عودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

في سياق آخر، قال الصفدي - في تصريحات صحفية بثتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - إن الأردن سيستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي من أجل وقف العدوان بشكل فوري، وإيصال كل المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، ومن أجل إطلاق خطة محددة التواقيت ومكتملة الضمانات لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.

وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورياً لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووقف استخدام التجويع سلاحاً، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.