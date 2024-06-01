عاجل.. استشهاد الصحفية علا الدحدوح.. وهذه آخر كلماتها

ياسر رشاد - القاهرة - افادت مصادر فلسطينية، بأن الصحفية المذيعة علا الدحدوح استشهدت، في عملية قصف إسرائيلي استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة قبل ساعات.

وكان آخر ما نشرته من كلمات، تمنت من الله أن تأتي وقفة عرفة وغزة في عيد.



نخوض حربا وجودية لن نكون فيها إلا منتصرين

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، إن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة وتحد لن نكون فيه إلاّ منتصرين

واضاف ابو حمزة، في كلمة مصورة نشرتها المقاومة الفلسطينية، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة إسرائيلية، مؤكدا: نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة

أوضح أبو حمزة، أنه تم اعطاب عشرات الآليات في رفح وجباليا والزيتون وتخوم المحافظة الوسطى، ونستهدف بشكل يومي القوات الإسرائيلية في رفح وجباليا ونتساريم

وأكد في كلمته، بأن المقاومة ما زلت بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على الاحتلال الإسرائيلي.

