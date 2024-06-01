ياسر رشاد - القاهرة - وصل رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إلى سنغافورة؛ لحضور المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانجريلا"؛ أملاً في حشد الدعم من الدول الآسيوية.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية أن زيلينسكي سيلقي كلمه خلال جلسة المنتدى غدًا تحت عنوان "إعادة تصور الحلول للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي".



ونقلت الصحيفة السنغافورية عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن "الخليج 365 الأوكراني يأمل، في مقابلة الخليج 365 الصيني بقيادة وزير الدفاع الصيني دونج جون المتواجد حاليا في سنغافورة للمشاركة في المنتدى"، مضيفا "أنه يلتقي بالأمريكيين والأوروبيين طوال الوقت؛ لذا فهو يرغب في استخدام هذا المنتدى للتواصل مع المجتمع الآسيوي".



وكتب زيلينسكي عبر موقع تواصل الاجتماعي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "وصلت إلى سنغافورة لحضور حوار شانجريلا، القمة الدفاعية الأولى في آسيا"، مضيفا أن "استعادة السلام العادل لأوكرانيا وضمان الأمن الغذائي والنووي العالمي سيكونان أهداف قمة السلام العالمية في سويسرا؛ لهذا السبب يجب أن يُسمع صوت آسيا والمحيط الهادئ هناك".

وانطلق المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانجريلا"، الذي يجمع وزير الدفاع الأمريكي والصيني والياباني وآخرين أمس في سنغافورة، ومن المقرر أن يستمر حتى غد الأحد.



ووفقا لـ "ستريتس تايمز"، فإن رئيس أوكرانيا يحاول حث الدول على دعم قمة السلام المقرر عقدها في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، حيث يأمل في الحصول على دعم دولي واسع النطاق.

وأعلنت روسيا - في وقت سابق - عدم مشاركتها في القمة؛ لتعلن الصين - عقب ذلك - "إنه سيكون من الصعب عليها الحضور إذا لم تشارك روسيا"؛ ولم يشارك أي وفد روسي في الاجتماعات الأمنية في سنغافورة منذ عام 2022.

ومن المتوقع أن تكون المساعدة الأمنية لأوكرانيا إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها في القمة الأمنية.

