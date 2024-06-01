توقّف رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشّمال النّقيب شادي السيد، خلال لقائه نقابيّين ومعترضين في مقرّ الاتحاد في طرابلس، عند ما يُسمّى بـ"لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك البالغة قيمته مليون ليرة لبنانيّة"، سائلًا: "هل انّ هذا الرّسم للماليّة العامّة، أم للشّركة الماليّة الخاصّة، أم للمكاتب؟".
وأشار إلى أنّه "إذا كان رسم المليون ليرة للماليّة، فليتفضّل وزير المال بشرح ذلك أصولًا. وإذا كان للشّركات الماليّة المعروفة في البلد، فيجب أن نعرف كيف فُرض ومسار وجوده قانونًا. وإذا كان "تشبيحة"، يعني لزقة والسّلام، فيجب أن يتوقّف، وفي كلّ الأحوال وجب علينا منع مثل هذا الأمر"، متسائلًا: "هل نفرض على من تَبلغ شهريّته عشرين مليون ليرة، لزقةً أي ما نسبته 1 على عشرين؟ كيف يمكن ذلك؟".
ودعا السيّد، إلى "تبيان ذلك ومعالجته، بما يتّفق مع قدرة الفقير، وإلّا سيجد أصحاب الشّركات في طرابلس وكلّ لبنان مكاتبهم محاصرة وممنوع عملها، وقد أعذر من بيّن سبب غضبه وسخطه".
كانت هذه تفاصيل خبر شادي السيد أمام معترضين: إذا كان لاصق معاملة تسديد رسم الميكانيك "تشبيحة" فيجب أن يتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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