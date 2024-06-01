"سرايا القدس": قنص جندي صهيوني وقصف جنود وآليات العدو جنوب غرب غزة

كشفت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، عن "أنّنا تمكنّا في عمليّة مركّبة، من قنص جندي صهيوني، وقصف جنود وآليّات العدو بقذائف "الهاون"، في محور التقدّم بتل الهوا جنوب غرب مدينة ​غزة​".

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