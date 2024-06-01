قوى الأمن عممت صورة طفل أبكم عُثر عليه في المنارة- زحلة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة طفل عمره نحو 10 سنوات مجهول الهويّة، عُثر عليه بتاريخ 2024-6-1 في محلّة المنارة/ زحلة، وهو أَبكَم، وليس بحوزته أيّ مستند يعرّف عنه".
وطلبت في بلاغ، من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، "الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 804978-08، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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