قوى الأمن عممت صورة طفل أبكم عُثر عليه في المنارة- زحلة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة طفل عمره نحو 10 سنوات مجهول الهويّة، عُثر عليه بتاريخ 2024-6-1 في محلّة المنارة/ ​زحلة​، وهو أَبكَم، وليس بحوزته أيّ مستند يعرّف عنه".

وطلبت في بلاغ، من ذويه أو ممّن يعرف عنه شيئًا، "الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 804978-08، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".