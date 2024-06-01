الدفاع المدني: إخماد حريق سيارة وإخلاء سكان مبنى في حارة الخاصة- الكورة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيّارة مركونة في الطّبقة السّفليّة الأولى من مبنى سكني في حارة الخاصّة- الكورة"، مشيرةً إلى أنّ "توازيًا، عمل العناصر على إخلاء المبنى من قاطنيه، جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".
وأفادت بأنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب وعلّيق في الفرزل- البقاع، وآخرَين شبّا في أعشاب في بزال- عكّار، وفي حميص- زغرتا".
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