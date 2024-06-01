قوى الأمن تسلمت هبة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدَمة من الهلال الأحمر الإماراتي

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "بتاريخ 2024-05-26، وبمناسبة استلام هبة كبيرة من الأدوية مقدّمة من الهلال الأحمر ​الإمارات​ي إلى ​قوى الأمن الداخلي​ بواسطة ​الصليب الأحمر اللبناني​، استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​ اليوم، نائب الأمين العام للشّؤون المحليّة في هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​ سعادة حمود عبد الله الجنيبي، يرافقه مدير إدارة الاتصال الحكومي سعيد سهيل محمد المزروعي على رأس وفد، حيث شكرهم اللّواء عثمان على الالتفاتة الكريمة من دولة الإمارات، لمساعدتها مؤسّسة قوى الأمن في المجال الصحّي؛ وتبادل الجانبان دروعًا تذكاريّةً عربون محبّة وتقدير".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الوفد كان قد زار قبل ظهر اليوم، برفقة مساعد الأمين العام لشؤون التّوريد وتكنولوجيا المعلومات في الصّليب الأحمر اللّبناني نبيل عيتاني ونائب مدير دائرة التّجهيز واللّوجستيّة أندريه مطر، مركز الشّيخ زايد بن سلطان آل نهيان الطبّي النّموذجي في ثكنة اميل الحلو، وذلك بغية استلام هذه الهبة من الأدوية والمعدّات الطبيّة المخبريّة. ومن ثمّ انتقل الحاضرون إلى مطار بيروت الدولي- صالة الشحن، لمعاينة الشّحنة واستلامها".