ترحيل الفنان أحمد عبد القوي إلى السجن لتنفيذ حبسه بقضية المخدرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

رحلت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام الفنان أحمد جلال عبد القوي إلى سجن الكيلو 10 ونص لتنفيذ حكم حبسه سنة مع الشغل.

كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد محمد عبدالقوي، في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن "سرنجة بلاستيكية" تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.