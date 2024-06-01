العثور على جثة مسن متحللة داخل منزله فى قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، على جثة مُسن متحللة داخل منزله في منطقة المعنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا، بالواقعة، وبعد الفحص تبين العثور على جثة محمد.ب، يبلغ من العمر 60 عامًا متحللة لوفاته منذ 3 أيام، ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.