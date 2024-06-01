شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح فى مخالفات البناء.. القانون يمنحك فرصة ثانية حال رفض طلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موقف طلبات التصالح التي رفضت من قبل وتم انتهاء مدة التظلم المقرر بها، فقد نص التشريع على إنه يجوز للذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وألزم القانون بضرورة سداد رسم فحص جديد حال رفض طلبك أو انقضاء مدة التظلم المقررة، حيث يمكنك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد باللائحة المرافقة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.

وحدد القانون نوعية المخالفات التي يمكنك التصالح بها، حيث يجوز لك التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وذلك فى المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها .