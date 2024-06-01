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الصفحة الرسمية للحوار الوطنى تنشر صورا لاستعدادات اجتماع مجلس الأمناء

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى، جانب من الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت 1 يونيو 2024 بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعا لمناقشة عدد من القضايا من بينها مناقشة ماتم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، مضيفا أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

‎أولا: بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

ثانيا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ثالثا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها. رابعا: ما يستجد من اعمال وموضوعات يرى اعضاء المجلس مناقشتها.
 

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الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني 

 

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الدكتور ضياء رشوان يرحب بالنائب طلعت عبد القوي

 

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جانب من الاستعدادات 

 

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الدكتور ضياء رشوان 

 

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المستشار محمود فوزي 

 

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الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني 

 

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قبل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني 

 

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استعدادات خاصة قبل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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