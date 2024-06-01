شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس النواب يعقد الجلسة العامة بمقره فى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب جلسات عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يومى الأحد والاثنين، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.

وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاتفاق مع الحكومة تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24/25 بزيادة الاعتمادات المدرجة لهدد من جهات خاصة في مجال الصحة والتعليم وبلغت قيمتها 102مليار و612مليون جنيه وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.



وأشار التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، للسنة المالية 2024 / 2025 إلى أن حكم الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضى ، بأنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.

وتابعت اللجنة في تقريرها قائلة في إطار المناقشات التي جرت في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة عند نظر وتدارس موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة وما اتخذته من قرارات، وفي ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها، حيث تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلاً عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وقالت اللجنة في تقريرها إن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد اجتماعًا مع كل من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، وذلك من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلاً عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس بقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.