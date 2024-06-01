شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: التحالف الوطنى خلق نهجا تشاركيا للعمل الأهلى ودعم المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استطاع أن يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى نحو تضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على الصعيد السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى، والتنموى، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهجًا تشاركيًا، ومن ثم أصبح للتحالف دور كبير فى المجتمع المصرى، بداية من توحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية، حيث نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل التحالف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.