شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية كُبرى بعزبة سالم جاد فى محافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية كُبرى بعزبة سالم جاد بقرية المشرك بمركز يوسف الصديق بالفيوم للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار لنحو 1000 مستفيد.

تستهدف القافلة غير القادرين من أهالينا الأولى بالرعاية من القرى الأكثر احتياجاً، وتوفر الأدوية والنظارات الطبية والعمليات والتدخلات الجراحية للمستحقين بالمجان.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة لأهالينا في كافة قرى محافظة الفيوم لتوفير خدمات طبية شاملة بشكل مجاني، فضلاً عن افتتاح وتشغيل عدد من العيادات الخارجية لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمترددين عليها، فضلاً عن خدمات الطوارئ.