شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطني للعمل الأهلى حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التعاون والتكافل بين مختلف الجهات الفاعلة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن جهود التحالف تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى أن التحالف يقدم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، إضافة إلى القطاع الصحي، حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية المختلفة ذات جودة عالية للمواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل التحالف بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات.

وشددت النائبة منال نصر، على أهمية استمرار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي وتوسيع نطاق عمله ليشمل المزيد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً داخل البلاد.