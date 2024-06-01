شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى أهم الداعمين للطلاب والشباب فى كل شبر بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني قدم الكثير من المبادرات الهامة التي تخدم المجتمع، والتي لم تقتصر على الدعم الاقتصادى المباشر للفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا، بل تعدى ذلك للتفاعل مع الأحداث الجارية ودعم الشباب والطلاب واكتشاف المواهب فى كافة المجالات.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إلى أن دور التحالف الوطني لدعم الشباب والطلاب في مختلف الفئات العمرية كبيرًا ويسهم في تحفيز هذه الفئات في المجالات التعليمية، فقد نظم أيضا التحالف احتفالات للاحتفاء بالطلاب الفائزين في مسابقات القرأن الكريم، وتكريمهم تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم على مواصلة نبوغهم العلمى، إلى جانب تقديم الدعم المباشر للطلاب بالقرى الاكثر إحتياجا خاصة قرى حياة كريمة .

وأشاد أيضا بما يقدمه التحالف الوطني من جهود على الصعيد الاجتماعي التي تستهدف تحسين البيئة المحيطة بالطلاب وتحفيزهم، الأمر الذى ينعكس بشكل مباشرة وقريب المدي على الجيل الجديد.

يأتي ذلك بجانب دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ملف الحماية الاجتماعية، حيث بات ذراع هام وشريك أساسي للدولة في هذا الملف، التي أولت الدولة له اهتمامًا كبيراً، وقد جاء هذا الكيان العظيم في التوقيت المناسب للقضاء على الفقر ومواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وشعر بها الفئات البسيطة.