شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم قافلة طبية بالسنطة فى محافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نفذت مؤسسة راعي مصر قافلة طبية بالجمعية الشرعية بقرية طوخ مزيد بمركز السنطة محافظة الغربية. تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين في القرية، خاصةً من الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي تنظيم هذه القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحسين صحة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.