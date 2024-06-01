ياسر رشاد - القاهرة - أحد أكبر الفائزين في انتخابات جنوب أفريقيا، مثير للجدل السياسي غايتون ماكنزي ، الذي يقود التحالف الوطني (PA)، وتقوم بحملة من أجل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي حريصة على أن تكون كذلك تم النظر فيها في محادثات الائتلاف.

السياسي غايتون ماكنزي

"أنا منتشي" ، قال ماكنزي ، رجل عصابات سابق ومدان سابق ، هيئة الإذاعة الحكومية SABC، مشيرًا إلي أن حزبه فقط، وحزب الرئيس السابق يعقوب.

وكان زوما، عضو الكنيست، قد شهد نموا كبيرا في دعمهم في هذه الانتخابات.

"سنعمل مع أي شخص" ، وكشف ماكنزي ، 50 عاما ، عندما سئل عن ائتلافات، حزبه هو الآن سادس أكبر حزب على المستوى الوطني.

ولكن كجزء من المساومات التي ستسير حتما وحول ما وراء الكواليس، قال إن هناك نقطة واحدة لن تتزحزح عنها السلطة الفلسطينية الاجانب، شيء واحد بالنسبة لنا غير قابل للتفاوض ، لا تضيعوا وقتنا ووقت البث للاتصال بنا إذا كنت تريد بقاء الأجانب غير الشرعيين ".

إلى أي مراسل اقترب منه في هذا الشأن ، كرر شعار السلطة الفلسطينية حول الهجرة "ماباهامبي" - بمعنى "يجب أن يغادروا" في الزولو.

أصبحت الهجرة غير الشرعية قضية سياسية مشحونة للغاية ، على الرغم من أن لا أحد يعرف عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في جنوب إفريقيا.

حوالي 3٪ من السكان ، الذين يصل عددهم إلى حوالي 2.4 مليون شخص ، هم مهاجرون إلى جنوب إفريقيا.

وقبل التصويت، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الرعايا الأجانب استخدموا ككبش فداء وشيطنتهم في الحملة الانتخابية، مما يهدد باندلاع المزيد من العنف ضد الأجانب.

مع استمرار فرز الأصوات في جنوب إفريقيا ، سيتم تذكر الانتخابات العامة لعام 2024 بشكل خاص على أنها الاقتراع الذي شهد أكبر عدد من الناخبين المؤهلين في تاريخ البلاد.

الانتخابات في جنوب إفريقيا

تم تحديد الناخبين لأول مرة في منطقة نكاندلا الريفية ، شرق جنوب إفريقيا ، للتصويت يوم الأربعاء (29 مايو).

وكانت أمهلي نكاني البالغة من العمر 20 عاما واحدة منهم تصويتي اليوم يدل على الكثير لأن هناك الكثير مما لا نزال نأمل فيه كمؤيدين لعضو الكنيست أن يكون ناجحا".

في المجموع ، تم تسجيل أكثر من 27.7 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم.

كوننا جزءا من الشباب في جنوب إفريقيا ، نريد أن نرى نهاية للفقر ولهذا السبب خرجنا بأعدادنا للتصويت لصالح عضو الكنيست لأن لدينا إيمانا بأنه سينتشلنا من الفقر ويضعنا حيث نتصور أنفسنا.

حزب الكنيست الذي برز في أواخر العام الماضي هو المنافس في هذه الانتخابات.

هنا في قلب أنصار جاكوب زوما، التغيير يعني نهاية حكم المؤتمر الوطني الأفريقي.

قال زعيم المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، إن كسر أغلبية المؤتمر الوطني الأفريقي هو "السبيل لإنقاذ جنوب إفريقيا".

حيث تم فرز 60% من الأصوات مع حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة على أقل بقليل من 42٪.

المؤتمر الوطني الإفريقي

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن نسبة 57.5٪ التي حصل عليها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، على الرغم من أن النتائج النهائية لانتخابات الأربعاء لم تعلن بعد.

مطلوب أكثر من 50٪ لكي يظل زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، الرئيس سيريل رامافوزا ، رئيسا في ظل النظام البرلماني في جنوب إفريقيا.

معارضة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي

حصل التحالف الديمقراطي ، وهو حزب وسطي ، على أكثر من 20٪ من الأصوات عندما تحدث ستينهويزن من مركز اللجنة الانتخابية المستقلة.

وتشمل الأحزاب الرئيسية الأخرى حزب MK ، الذي يديره الرئيس السابق جاكوب زوما ، وحزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يديره عضو حزب المؤتمر الوطني الأفريقي السابق يوليوس ماليما.

ادعى ستينهويزن أن DA لديها قاعدة ناخبين متعددة الثقافات ، مشيرا إلى أنه "إذا نظرت إلى نمونا بين السود في جنوب إفريقيا ، فقد تضاعف عن الانتخابات الأخيرة".

وأضاف: "إذا نظرت إلى الأحزاب الموجودة على يساري ويميني، فإنها قادرة على السحب من مجموعات محدودة جدا من الناخبين، وهي أحادية اللون تقريبا".

وقال ستينهويزن إنه منفتح على العمل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، على الرغم من أنه سيتعين عليه أولا التحدث مع مجموعة من الأحزاب الأخرى التي أبرم معها اتفاقا قبل الانتخابات.

استياء واسع النطاق

وصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة لأول مرة في عام 1994 ، عندما فاز الحزب ، بقيادة نيلسون مانديلا ، بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد مما يشير إلى نهاية حكم الفصل العنصري.

انتشر الاستياء الواسع النطاق من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السنوات الأخيرة، مع استياء الكثيرين من البطالة في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج متوقعة الأحد، على الرغم من أنها قد تعلن في وقت أقرب.



