جنوب إفريقيا| حزب DA يحصل على أكثر من 75% من الأصوات في الخارج

ياسر رشاد - القاهرة - فاز التحالف الديمقراطي (DA) بأغلبية ساحقة في الأصوات التي أدلى بها مواطنو جنوب إفريقيا الذين يعيشون في الخارج - 75.3%.

التحالف الديمقراطي (DA) فى جنوب أفريقيا

هذه ليست مفاجأة بالضرورة لأن الحزب يحصل على الكثير من دعمه من المجتمع الأبيض في البلاد ، إلى جانب مجموعات الأقليات الأخرى.

وحصل مقاتلو الحرية الاقتصادية الراديكاليون على 4.4 في المئة من الأصوات في الخارج بينما حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على 3.92 في المئة فقط.

حزب الكنيست

وحصل حزب الكنيست بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي أبلى بلاء حسنا في الداخل، على 1٪ فقط من الأصوات الدولية.

وأدلى ما يقرب من 40,000 ناخب بأصواتهم في الخارج من أصل 58,802 مسجلين، هذه نسبة إقبال على التصويت بلغت 67٪ - أقل بنسبة 1٪ مما كانت عليه في عام 2019.

وجاء أكبر عدد من الأصوات من مواطني جنوب أفريقيا الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وفقا لتقارير هيئة الإذاعة العامة SABC.

كانت جنوب إفريقيا تقترب من واقع حكومة ائتلافية وطنية لأول مرة، وسلسلة من المفاوضات المعقدة لتحقيق ذلك.

انتخابات جنوب أفريقيا

حيث أظهرت نتائج الانتخابات الجزئية، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أقل بكثير من الأغلبية.

مع فرز أكثر من 65٪ من الأصوات في المقاطعات التسع في البلاد ، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي احتفظ بالأغلبية لمدة 30 عاما منذ نهاية الفصل العنصري - على أقل بقليل من 42٪ من الأصوات الوطنية في انتخابات الأربعاء الماضي، وفقا للنتائج الجزئية مع استمرار الفرز.

ويمثل ذلك انخفاضا كبيرا عن نسبة 57.5٪ التي تلقتها في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2019 ، على الرغم من أنه لا يزال هناك بعض الطريق لنقطعه.

وقال محللون إنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يكون حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أكبر حزب، لكن كونه بعيدا حتى الآن عن 50 في المئة في هذه المرحلة من الانتخابات لم يسبق له مثيل.

وأضافت اللجنة التي تدير الانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن بحلول يوم الأحد وربما قبل ذلك.

وفي حين أشارت جميع الأحزاب الرئيسية إلى أنها ستنتظر هذه الأرقام النهائية قبل الدخول في أي محادثات ائتلافية، فإن تركيز البلاد الآن ينصب بقوة على من قد يقترب منه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لحكم الاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا إذا خسر أغلبيته.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي نومفولا موكونيان، أن قيادة الحزب ستجتمع و"تفكر في ما هو جيد للبلاد".