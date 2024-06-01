حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يفقد قبضته على قلب غوتنغ الاقتصادي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد أغنى مقاطعة في جنوب أفريقيا غوتنغ لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته.

جنوب أفريقيا

مع اكتمال 97٪ من الأصوات ، حصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على 35٪ فقط من الأصوات - وهو انخفاض كبير بنسبة 15٪ عن انتخابات 2019.

ولا يزال أكبر حزب في الإقليم الذي يضم جوهانسبرج أكبر مدينة والعاصمة بريتوريا لكنه سيحتاج إلى تشكيل ائتلاف.

وجاء التحالف الديمقراطي في المرتبة الثانية، بنسبة 28٪ من الأصوات، يليه مقاتلو الحرية الاقتصادية (EFF) بنسبة 13٪.

ويتمتع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية في الإقليم منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1994.

مع ظهور معظم النتائج الآن من انتخابات جنوب أفريقيا، سيتعين على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم منذ فترة طويلة أن يتعامل مع تقاسم السلطة بعد خسارة تاريخية لأغلبيته البرلمانية.

انتخابات جنوب أفريقيا

اكتمل فرز الأصوات في أكثر من 80٪ من الدوائر الانتخابية وتبلغ حصة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الأصوات حاليا 41٪.

يليه التحالف الديمقراطي (DA) بنسبة 22٪ ، وحزب MK بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما بنسبة 13٪ و EFF بنسبة 9٪.

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم

لطالما تجاوزت استطلاعات الرأي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي 50٪ منذ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 1994 ، والتي شهدت تولي نيلسون مانديلا الرئاسة.

وتراجع التأييد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي بشكل كبير بسبب الغضب من ارتفاع مستويات الفساد والبطالة والجريمة.

وتحولت امرأة صوتت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كل انتخابات لمدة 30 عاما إلى التحالف الديمقراطي هذه المرة.

وقالت إنها تريد خروجها من السلطة تماما بسبب أزمة تكاليف المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، هذه النتيجة ليست جيدة، أردت أن يخرج من الحكومة، نحن بحاجة إلى إعطاء شخص آخر فرصة".

بينما أوضح المحلل السياسي سانوشا نايدو لبي بي سي، أنه على الرغم من وجود الكثير من الأصوات التي لا يزال يتعين فرزها، إلا أنه لا توجد طريقة تمكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الوصول إلى نسبة 50٪ اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. وقالت إن أفضل ما يمكن أن تأمله هو 45٪

لذلك من أجل التمسك بالسلطة ، سيحتاج الحزب إلى تشكيل ائتلاف مع حزب آخر أو أكثر.

وأشاررئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جويدي مانتاشي، إلي إنه من غير المرجح أن يشكل حزبه تحالفا مع يمين الوسط الديمقراطي الذي يحتل حاليا المركز الثاني بنسبة 22٪، يجب أن يكون هناك "توافق سياسي" بين الأطراف في اتفاق الائتلاف.

بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، كانت سياساته لتمكين السود - التي تهدف إلى منح السود حصة في الاقتصاد بعد استبعادهم خلال حقبة الفصل العنصري - "غير قابلة للتفاوض".

وأضاف أن أي شريك في الائتلاف سيتعين عليه الموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني (NHI) ، الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في وقت سابق من هذا الشهر.

يعارض DA كلا من NHI وسياسات تمكين السود في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

يبدو أن دعم DA قد نما في هذه الانتخابات ، حيث استعاد الحزب أصوات البيض الذين دعموا حزبا على يمينه في الانتخابات الأخيرة ، وبعض السود الذين شعروا أنه بحاجة إلى منحهم فرصة في الحكومة الوطنية.

على الرغم من إحجام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن التحالف مع التحالف الديمقراطي ، إلا أن زعيمه جون ستينهويزن لم يستبعد الفكرة.