في حواره لـ"الخليج 365".. عبد الله الهامي يؤكد الدور الإيجابي للجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية عبد الله إلهامي، بدور الجامعة العربية واهتمامها بالمحنة الإنسانية في غزة وتصدرها للقضية الفلسطينية، وأولويات العمل العربى المشترك في ظل استمرار الاعتداءات على قطاع غزة، مؤكدا علي أن الجامعة العربية كانت ولا زالت تبذل جهود كبيرة جدا في تنسيق المواقف العربيه وتقديم الحلول ورفع النتائج ومشهود لها بالمواقف القوية دائما.

وأضاف إلهامي في حوارخاص لجريدة الخليج 365، أن خطابات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط نجحت في توصيف ما يرتكب في غزة، عندما أطلق عليه "تطهير عرقي"، موضحا أنه التوصيف الصحيح لما يجري في القطاع من انتهاكات.

وأشار الي أن كل الأمناء العامين للجامعة العربية لعبو دورا مهما فى دعم القضية الفلسطينية وتنسيق جهود الدول العربية الأعضاء إزاءها، ويتضح ذلك من خلال ما يقوم به السيد أحمد أبو الغيط من تحرك فى أزمة غزة سواء على الصعيد العربى أو الدولى بإدانة الجرائم الإسرائيلية على السكان المدنيين الأبرياء.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في مواقف الجامعة العربية عبر الوصول إلى توافقات من شأنها توحيد الرؤى العربية، والوصول إلى مواقف موحدة، في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.

وأكد الهامي أن مملكة البحرين دائما تؤمن بالسلام والحوار الشامل الذي يحقق الامل والاذدهار للداخل والخارج وتقف بشكل كامل متضامن في كل ما يخص الاشقاء العرب ويحقق لهم الامن والاستقرار .

وتابع حديثه للوفد:"شهدنا خلال سنوات العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين الكثير من المواقف القوية جدا في الحفاظ علي سيادة الدول العربية والحفاظ علي حقوقها". .

وعن احتضان مملكة البحرين للقمة العربية الأخيرة قال رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية تبدء من فلسطين وما يعاني منه الاشقاء الفلسطينين من تجويع واهانه، وابادة الي جانب ذلك ان الوطن العربي اليوم يمر بالعديد من الازمات مرورا بالسودان الشقيق ليبيا اليمن الصومال وغيرهم.

وأن هذه القمه فرضت نفسها علي المشهد الاقليمي العربي لتؤكد أن الجامعة العربية هي بيت العرب والحاضن الاول للأشقاء العرب وهي الكلمه الاولي والاخيرة للعرب وتوحيد صفوفهم في مواقفهم، خاصة وأن الاجتماعات التحضرية لقمة البحرين في دورتها الثالثة والثلاثون أظهرت تأكيد عربي علي أن قضية فلسطين هي المركزية والحاضرة الاولي في وجدان الشعب العربي ونأمل ان تكون هذه القمة استثنائية وتاريخية ونوعية في قراراتها.