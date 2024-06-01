ليندماير: الوضع الصحي بغزة كارثي والقصف الإسرائيلي بمحيط المستشفيات غير قانوني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الصحة العالمية كريستيان ليندماير، أن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ونقص الخدمات، كما أن الأوضاع الصحية في القطاع تزداد سوءا كل يوم.



وشدد ليندماير في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت على أن ما يحدث من عمليات عسكرية إسرائيلية في محيط المستشفيات بقطاع غزة "غير قانوني"، مضيفا "إنه حال استمرار العدوان الإسرائيلي ستخرج المستشفيات عن الخدمة؛ فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".



وأشار إلى أن مستشفى الهلال في رفح، خرج من الخدمة قبل يومين بسبب النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية، قائلا: "بالتالي رفح ليس لديها أي مستشفى عاملة".



وتابع "إننا مستمرون في دعم قطاع غزة من خلال التنسيق مع المسؤولين المختصين من خلال الشاحنات القادمة من الخارج؛ إلا أن هناك الكثير من التحديات للوصول للمواطنين المحتاجين والمستشفيات".

