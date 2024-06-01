شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن فتح باب القيد في الجدول العام 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب القيد في الجدول العام، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري، وذلك وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها.

وقالت النقابة فى بيان لها، إن ذلك يأتى في إطار حرص نقابة المحامين على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها.