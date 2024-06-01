أردوغان: تركيا الوحيدة التي اتخذت إجراءات ملموسة ضد إسرائيل ردًا على المذبحة في غزة

شدّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، على أنّ "​تركيا​ هي الدّولة الوحيدة الّتي أبدت أقوى ردّ فعل على المذبحة المستمرّة في ​غزة​ منذ 7 تشرين الأوّل الماضي، بل واتّخذت إجراءات ملموسة ضدّ إسرائيل".

وأشار، خلال فعاليّة حزبيّة في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "إجمالي المساعدات الإنسانيّة الّتي أرسلناها لأشقّائنا في غزة تجاوز 55 ألف طن"، مؤكّدًا "أنّنا نقف مع شعب فلسطين دفاعًا عن وطنه، ولا نتردّد في الدّفاع عن المقاومة الفلسطينيّة رغم محاولات تشويه سمعتها". ولفت إلى أنّ "الفلسطينيّين يدافعون عن أرضهم وعن كرامة الإنسانيّة جمعاء".

يُذكر أنّ مطلع أيّار الماضي، أعلنت وزارة التّجارة التّركيّة وقفًا كاملًا للتّعاملات التّجاريّة مع إسرائيل، إلى حين السّماح بدخول المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة بلا قيود.