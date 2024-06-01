قصف إسرائيلي على كفركلا ومحيط مستشفى ميس الجبل واستهداف الخيام بقذائف فوسفورية

استهدفت القوّات الإسرائيليّة بالقصف المدفعي والتّمشيط بالأسلحة الرشّاشة بلدة ​كفركلا​، وبالقذائف الفوسفوريّة بلدة ​الخيام​. كما استهدفت محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي والسور الخارجي للمستشفى بالقصف المدفعي، بالإضافة إلى تمشيط من مستعمرة مسكفعام على بلدة العديسة، ممّا أدّى إلى اندلاع حريق بالمكان من جهة تلة العويضة.

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