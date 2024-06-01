فيصل كرامي استقبل وفودًا وشخصيات معزية في ذكرى اغتيال رشيد كرامي

استقبل رئيس "تيار الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​، في دارته في طرابلس، لمناسبة الذّكرى السّابعة والثّلاثين لاغتيال رئيس مجلس الوزراء الأسبق رشيد كرامي، وفدًا من مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامي الحسن، وفدًا من قطاع المهن الحرّة في تيّار "المردة" برئاسة المنسّق العام جميل جبور، ووفدًا من قطاع المحامين في تيّار "الكرامة".

كما التقى نقيب أطبّاء الأسنان ناظم حفّار على رأس وفد من أعضاء النّقابة، نقيب المهندسين في طرابلس والشّمال شوقي فتفت على رأس وفد من النّقابة، ونقيب الأطبّاء في طرابلس والشّمال محمد صافي، يرافقه أمين سرّ النّقابة جان موسى.

واستقبل كرامي أيضًا النوّاب طه ناجي، كريم كبارة، حيدر ناصر وجميل عبود، بالإضافة إلى وفد من منسقيّة طرابلس في "التيار الوطني الحر" برئاسة منسّق طرابلس والشّمال ومنسّق مكتب العمل الوطني داني سابا، رئيس مكتب التّنظيم القطري في لبنان في "حزب البعث العربي الاشتراكي" عمار الأحمد؛ ووفد من "حزب الله" في الشّمال.