سفينة "CMA CGM cendrillon" الضخمة المحملة بـ3000 حاوية رست في مرفأ طرابلس

أعلنت ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ في بيان، أنّ "​مرفأ طرابلس​ يواصل استقباله للسّفن التّجاريّة الكبيرة والضّخمة، وذلك باعتباره وجهةً ومحطّةً للثّقة على صعيد التّجارة العالميّة والإقليميّة والمحليّة، حيث رست على رصيفه ظهر اليوم سفينة الحاويات الضّخمة "CMA CGM cendrillon" البالغ طولها 334 مترًا وعرضها 42 مترًا، وهي تحمل على متنها 3000 حاوية، منها -وللمرّة الأولى- 700 حاوية مخصّصة للسّوق المحليّة كدفعة واحدة، إضافةً إلى 2300 حاوية ما بين تنزيل وتحميل ومسافنة؛ علمًا بأنّها المرّة الثّالثة الّتي يستقبل فيها المرفأ سفينةً تجاريّةً من هذا الحجم الضّخم".

وأكّدت الوزارة أنّ "مسار التّفعيل الّذي كانت قد أطلقته في المرافئ اللّبنانية كافّة، ومن بينها مرفأ طرابلس، هو نهج مستمر ومتواصل ضمن رؤيتها القائمة على أنّ نهضة لبنان من نهضة مرافقه العامّة".