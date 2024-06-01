حمادة: لضرورة إنصاف الأجراء والمتقاعدين في سائر الإدارات

أكّد عضو تكتّل "بعلبك الهرمل" النّائب ​إيهاب حمادة​، "ضرورة إنصاف الأُجراء والمتقاعدين في سائر الإدارات"، لافتًا إلى "الإجحاف والظّلم الّذي لحق بهذه الشّريحة الواسعة بفعل الانهيار المالي، حيث لم يبقَ لتعويضات نهاية الخدمة أي قيمة".

وأشار، خلال لقاء وفد من المتقاعدين والمتعاقدين والأُجراء من الهرمل والبقاع الشّمالي، إلى "اهتمام كتلة "الوفاء للمقاومة"، من خلال الإصرار على تثبيت بنود تَحفظ حقوق المتقاعدين في الموازنة العامة للعام 2024.

وخلال اللّقاء، كان اتصال مع عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، وتمّ التّشاور بموضوع مشروع قانون يجيز للمضمون بأن يشمله ضمان أحد ذويه، ممّا يخفّف أعباء الاشتراك عن كاهل المضمون المتقاعد، في ظلّ الظّروف الصّعبة.

وأوضح عبدالله أنّ المشروع أُنجز في لجنة الصحة النيابيّة، ويبقى أن يُنجز في لجنتَي المال والعدل ليأخذ طريقه إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب.