أكّد عضو تكتّل "بعلبك الهرمل" النّائب إيهاب حمادة، "ضرورة إنصاف الأُجراء والمتقاعدين في سائر الإدارات"، لافتًا إلى "الإجحاف والظّلم الّذي لحق بهذه الشّريحة الواسعة بفعل الانهيار المالي، حيث لم يبقَ لتعويضات نهاية الخدمة أي قيمة".
وأشار، خلال لقاء وفد من المتقاعدين والمتعاقدين والأُجراء من الهرمل والبقاع الشّمالي، إلى "اهتمام كتلة "الوفاء للمقاومة"، من خلال الإصرار على تثبيت بنود تَحفظ حقوق المتقاعدين في الموازنة العامة للعام 2024.
وخلال اللّقاء، كان اتصال مع عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، وتمّ التّشاور بموضوع مشروع قانون يجيز للمضمون بأن يشمله ضمان أحد ذويه، ممّا يخفّف أعباء الاشتراك عن كاهل المضمون المتقاعد، في ظلّ الظّروف الصّعبة.
وأوضح عبدالله أنّ المشروع أُنجز في لجنة الصحة النيابيّة، ويبقى أن يُنجز في لجنتَي المال والعدل ليأخذ طريقه إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة: لضرورة إنصاف الأجراء والمتقاعدين في سائر الإدارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.