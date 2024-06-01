قوى الأمن: توقيف سوري وعراقي يروجان المخدرات في الرويس وحي السلم بالجرم المشهود

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى سريّة الضّاحية في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في محلّة الرويس- أوتوستراد السيّد هادي نصرالله، وحي السلم على متن درّاجة آليّة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة الّتي قامت بها قطعات السّريّة، توصّلت الى تحديد هويّتَيهما، وهما: "ن. ع." (مواليد عام 1999، عراقي) و"م. ه." (مواليد عام 1998، سوري)"، كاشفةً أنّ "بتاريخ 2024-5-29، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت قوّة من قطعات السريّة بقيادة آمر فصيلة برج البراجنة من توقيفهما بالجرم المشهود، خلال قيامهما بترويج المخدرات على متن درّاجة آليّة في محلّة الرويس".
وأشارت الشّعبة إلى أنّ "بتفتيشهما والآليّة، عُثر على كميّة من المواد المخدّرة مقسّمة ومعدّة للتّرويج، ومبلغ مالي"، لافتةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات، كما تبيّن أنّ الدرّاجة الّتي جرى ضبطها مسروقة". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء".
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