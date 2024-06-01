أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وفي إطار الرّدّ ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي الّتي طالت بلدتَي عدلون وصديقين وأدّت إلى استشهاد امرأة مدنيّة ‏وإصابة آخرين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت، مستعمرة حانيتا ‏بِصلية صاروخيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستعمرة حانيتا ‏بِصلية صاروخية ردًا على العدوان على عدلون وصديقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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