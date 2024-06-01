أكّدت مصادر قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ثابت في مفاوضاته وعلى قواعده بأنّ الكلام عن الحدود الجنوبيّة يبدأ فور وقف إطلاق النّار في ​غزة​، ممّا ينعكس على الجبهة الجنوبيّة، ليبدأ بعدها التّفاوض بإيجابيّة". وأشارت إلى "خلاف جوهري حول وثيقة ​بكركي​، يتصدّره بند السّلاح غير الشّرعي".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجديد": خلاف جوهري حول وثيقة بكركي يتصدره بند السلاح غير الشرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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