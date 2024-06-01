تقرير عبري عن خطوة خطيرة إتخذتها إسـرائيل لإستفزاز مصر وإختبار ردها

الشارقة - اميمة ياسر - نشر موقع عبري تقريرا عن دلالات الاشتباك المصري الإسـ ـرائيلي والذي أودى بحياة جندي مصري، ودفع القاهرة لإصدار قرار لجنودها بالرد على أي مصادر نيران إسـ ـرائيلية تستهدفهم بمحور فيلادلفيا.

ونقل موقع I24 عن مصدر إسـ ـرائيلي مطلع لم يسمه قوله إن الاستفزاز الإسـ ـرائيلي يأتي "لاختبار رد الفعل المصري إزاء تواجد آليات عسكرية إسـ ـرائيلية في أقرب نقطة من السياج الحدودي، والبقاء بها ربما لفترة محدودة في جزء من عملية الاختبار".

وأكد المصدر المطلع على الاتصالات التي تجريها القاهرة مع الجانب الإسـ ـرائيلي، والخاصة بالوضع في قطاع غـ ـزة، أن مسار التحقيقات المشتركة الخاصة بواقعة الاشتـ ـباك المصري الإسـ ـرائيلي المتمثل بـ"إطلاق النار قرب الشريط الحدودي عند معبر رفـ ـح البرّي بين مصر وقطاع غـ ـزّة ، والذي أسفر عن مقـ ـتل جندي مصري على الأقل، أظهر للجهات المصرية المعنية بالتحقيق أن الأمر كان أشبه بعمل استفزازي من الجيش الإسـ ـرائيلي".