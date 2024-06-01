الجمهوريون يؤيدون ترمب حتى بعد حكم الإدانة

جند الجمهوريون في الكونجرس أنفسهم بقوة في الحملة الانتقامية السياسية في محاولة الحزب الجمهوري استعادة البيت الأبيض، من خلال تبني إستراتيجية دونالد ترمب، المتمثلة في إلقاء اللوم على النظام القضائي الأمريكي بعد حكمه التاريخي بالذنب.

ولم يقف أي مسؤول جمهوري تقريبًا ليقترح ألا يكون ترمب مرشح الحزب للرئاسة في انتخابات نوفمبر، بل سعى البعض إلى التعجيل بترشيحه.

والجمهوريين الذين أعربوا عن شكوكهم حول براءة ترمب أو قدرته على البقاء سياسيًا، بما في ذلك مستشاره السابق للأمن القومي المتشدد، جون بولتون، أو المرشح الأعلى لمجلس الشيوخ، لاري هوجان، من ولاية ماريلاند، تعرضوا على الفور للتخويف وطلب منهم «مغادرة الحزب».

ولم يجرؤ سوى عدد قليل من الآخرين على الدفاع عن شرعية محكمة ولاية نيويورك التي نظرت في قضية المال الصامت ضد الرئيس السابق أو المحلفين الاثني عشر الذين أصدروا حكمهم بالإجماع.

علم مقلوب

وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، إنها ستصوت لصالح ترمب «سواء كان رجلاً حرًا أو سجينًا في نظام بايدن».

ونشرت أيضًا العلم الأمريكي المقلوب الذي أصبح يرمز إلى حركة «أوقفوا السرقة» التي بدأها ترمب مع حلفائه قبل هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويُظهر الالتزام السريع والصارم والمتعمق تجاه ترمب، على الرغم من إدانته بارتكاب جناية.

استعادة السلطة

وبدلا من تجنب لغة ترمب الاستبدادية المتصاعدة أو ضمان توفير الضوابط والتوازنات لفترة ولاية ثانية لترمب، يعمل أعضاء مجلس الشيوخ والممثلون الجمهوريون على قلب الثقة القديمة في الحكم الأمريكي، ويمهدون الطريق لما يخططون للقيام به إذا استعاد ترمب السلطة، حيث طالب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيم جوردان، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، المدعين العامين ألفين براج وماثيو كولانجيلو بالمثول أمام جلسة استماع في يونيو بشأن «تسليح الحكومة الفيدرالية» و«الملاحقة السياسية غير المسبوقة» لترمب - على الرغم من حقيقة أن بايدن لا يتمتع كرئيس، بأي سلطة على محاكم الولاية في نيويورك.

وقال جيسون ستانلي، الأستاذ في جامعة ييل ومؤلف كتاب «كيف تعمل الفاشية»: «ما نستعد له هو أنه إذا فاز ترمب، فسوف يستخدم جهاز الدولة لاستهداف خصومه السياسيين».

ووصف ترمب أعضاء لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين، والتي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي بـ«البلطجية»، وقال إن بايدن كان «مرشحًا منشوريًا»، وهي عبارة مستوحاة من فيلم من الستينيات يصور دمية في يد عدو سياسي للولايات المتحدة.