حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يخسر أغلبيته بعد 30 عامًا

خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية في نتيجة انتخابات تاريخية تضع جنوب إفريقيا على مسار سياسي جديد للمرة الأولة منذ الانتخابات التاريخية التي جرت في 1994، وأنهت الفصل العنصري. وبعد فرز أكثر من 99 % من الأصوات، حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي كان مهيمنا ذات يوم، على ما يزيد قليلا على 40 % في انتخابات الأربعاء، أي أقل بكثير من الأغلبية التي حصل عليها منذ التصويت الشهير لجميع الأعراق في 1994 الذي أنهى الفصل العنصري، وأوصله إلى السلطة.

ولا يزال يتعين إعلان النتائج النهائية رسميًا من قِبل اللجنة الانتخابية المستقلة التي أدارت الانتخابات. لكن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لا يستطيع الحصول على 50 % من الأصوات.

البحث عن شركاء

وفي حين أشادت أحزاب المعارضة بالنتيجة بوصفها إنجازا بالغ الأهمية لبلد يعاني الفقر المدقع وعدم المساواة، ظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أكبر حزب بطريقة أو بأخرى.

مع ذلك، فمن المرجح أن يحتاج الآن إلى البحث عن شريك أو شركاء في الائتلاف للبقاء في الحكومة، وإعادة انتخاب الرئيس سيريل رامافوزا لولاية ثانية وأخيرة. وينتخب البرلمان رئيس جنوب أفريقيا بعد الانتخابات الوطنية.

وقال زعيم المعارضة الرئيسية جون ستينهاوزن: «السبيل لإنقاذ جنوب إفريقيا هو كسر أغلبية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وقد فعلنا ذلك».

ويبدو أن الطريق إلى الأمام سيكون معقدا بالنسبة للاقتصاد الأكثر تقدما في أفريقيا، بينما لا يوجد تحالف على الطاولة حتى الآن.

نتائج الأحزاب الإفريقية

حصل حزب التحالف الديمقراطي بزعامة ستينهاوزن على نحو21% من الأصوات. احتل حزب الكنيست الجديد، الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، المركز الثالث بحصوله على ما يزيد قليلا على 14 % من الأصوات جاء المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية في المركز الرابع بنسبة تزيد قليلا على 9 % تنافس أكثر من 50 حزبًا في الانتخابات، وحصل الكثير منها على حصص ضئيلة من الأصوات حزب المؤتمر الديمقراطي وعضو الكنيست هما الأكثر وضوحًا بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي