نصر الله : طوفان الأقصى تهم فلسطين ومستقبل لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 31 مايو 2024، إن عملية "طوفان الأقصى" كما تهم فلسطين، فإنها تهم كذلك مستقبل لبنان وثرواته المائية والنفطية.

وذكر أن "معركة طوفان الأقصى هي معركة وجود ومصير، وانتصار إسرائيل فيها سوف يترك آثارا خطيرة جدا على كل شعوب المنطقة، وهزيمتها سيكون لها الكثير من الآثار العظيمة على المنطقة وشعوبها".

وأضاف نصر الله "هذه المعركة تعني الجميع ومن يستطيع أن يكون جزءا منها يجب أن يكون كذلك، هذه المعركة كما تعني فلسطين تعني كذلك مستقبل لبنان وثرواته المائية والنفطية".

وأشار إلى أن "جبهة جنوب لبنان تواصل عملها وهي جزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة".

وتابع "المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي يقف عاجزا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".

ولفت نصر الله، إلى أن "رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".

المصدر : وكالات