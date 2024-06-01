إعلام عبري: نتنياهو سيعقد جلسة لمناقشة أوامر اعتقال الجنائية الدولية



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد غدا الأحد جلسة لمناقشة أوامر الاعتقال التي تسعى محكمة الجنائية الدولية لإصدارها ضده هو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأضافت القناة أن هذه مناقشة تهدف إلى بلورة سياسة إسرائيلية حول كيفية إقناع القضاة بمنع إصدار أوامر الاعتقال.

كان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن، أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".

كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.