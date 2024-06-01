الكويت تعلن تزكية صباح خالد الحمد لولاية العهد



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أمير الكويت مشعل الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا بتزكية صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليًا للعهد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة إكس تويتر سابقًا: "‏أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية قبل قليل، بعدما أصدر أمير الكويت، مرسوما أميريا بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وكان تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح وتضم الحكومة الجديدة 13 وزيرًا.