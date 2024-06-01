شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التثقيف بـ"الإعلاميين": نعمل على رفع كفاءة الأعضاء وتزويدهم بالمهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، الإعلاميين فى كافة وسائل الإعلام الذين يساهمون بكل إخلاص وتفانٍ فى صناعة وإيصال المعلومة الصادقة والمحتوى الهادف إلى جمهورنا الكريم، وذلك بمناسبة الذكرى التسعين لعيد الإعلاميين.

وقال عدلى فى تصريحات له، أن هذه المناسبة العزيزة تتيح لنا فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوى والرائد الذى يلعبه الإعلام فى تشكيل الوعى المجتمعى وبناء القيم والأفكار، لافتا إلى أن وسائل الإعلام ليست مجرد أدوات لنقل الأخبار والمعلومات، بل هى منابر تساهم فى توجيه الرأى العام وتعزيز الثقافة الوطنية والهوية القومية.

وشدد "عدلى " على أنه لا يمكننا أن نغفل دور "ماسبيرو" التاريخى والرائد فى صناعة الإعلام المصرى والعربى، منوها إلى أن "ماسبيرو" كان ولا يزال منارة للإعلام العربى، حيث شهد انطلاقة العديد من الكوادر الإعلامية المبدعة التى أثرت الساحة الإعلامية بأعمالها المتميزة من خلال برامجه المتنوعة ومحتواه الهادف، بالإضافة إلى انه لعب دوراً محورياً فى نشر الوعى وتثقيف الجمهور والمساهمة فى التنمية الثقافية والاجتماعية لمجتمعنا.

وتابع عدلي: "فى نقابة الإعلاميين نؤكد على أهمية مواصلة دعم وتطوير القطاع الإعلامى من خلال برامج التدريب والتثقيف المستمرة، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الإعلاميين وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة فى مجال الإعلام، كما نؤكد على ضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة والالتزام بالمعايير المهنية لتحقيق إعلام هادف وموضوعي".

واختتم رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين تصريحاته قائلا: "نجدد العهد بمواصلة الجهود والعمل الدؤوب للارتقاء بصناعة الإعلام، ونسأل الله أن يوفق جميع الإعلاميين فى أداء رسالتهم النبيلة بما يخدم وطننا العزيز ويحقق تطلعات شعبنا الكريم".