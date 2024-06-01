إسماعيل صبري : بايدن يحاول استغفال العرب

الشارقة - اميمة ياسر - علق المحلل السياسي المصري، إسماعيل صبري، على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ، معتبرا أنه "محاولة أخرى لتضليل العرب واستغفالهم، ودمج إسـ ـرائيل رسميا في النظام الرسمي العربي".

وقال صبري أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق في تصريح خاص لـRT، إن بايدن جاء ليلة الجمعة بخطاب "يحاول فيه استغفال العرب أو تخديرهم بتسويقه لمقترح إسـ ـرائيلي وصفه بالجديد وبأنه خارطة طريق نحو إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة وتمهيد الطريق أمام سلام مستدام إذا ما تهيأت له الظروف والأسباب التي تساعد عليه".

وختم المحلل المصري بالقول "حتى نفهم لماذا كل هذا الاهتمام من قبل إدارة بايدن بتطبيع علاقات السعودية مع إسـ ـرائيل ووصفها المستمر لهذا التطبيع بأنه سوف يكون حدثا تاريخيا كبيرا وأنه سوف يأخذ الشرق الأوسط وراءه في اتجاه مختلف تماما عن هذا الذي هو فيه الآن، فإن السبب في ذلك ينبع من تصورها بأن السلام السعودي الإسـ ـرائيلي لن يكون كأي سلام قائم بين إسـ ـرائيل وأي دولة عربية أخرى، بما في ذلك السلام مع مصر نفسها، وهي أكبر دولة عربية وأهمها جميعا وبلا منازع بكل المعايير الأمنية والاستراتيجية والجيوسياسية، وذلك لاعتبارات أخرى كثيرة تخرج به عن هذا الإطار".