شعب إسرائيل أبيد وانتهت بذرته .. زاهي حواس يوجه صفعة للكيان الصهيوني

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث عالم الآثار المصري زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن لوحة في المتحف المصري تسمى "ميريت بتاح" ويقال عنها لوحة إسرائيل.

ولفت وفقا لوسائل الإعلام المصرية إلى أن عليها نصا لشاعر يمجد في الميريت ويقول أنت أعظم الملوك وفي آخره يذكر أن شعب إسرائيل أبيد وانتهت بذرته.

وأضاف حواس، خلال تصريحات تلفزيوينة: أغلب علماء الآثار فى العصر الحديث قالوا إن كلمة إسرائيل غلط، لكن إذا كانت صح يبقى إذا العبرانيين أتوا لمصر طلعوا امتى؟، مين فرعون الخروج؟، مين سيدنا موسى؟، معندناش فى الآثار أي دليل، ودا ردي على الكلام اللي بتقوله إسرائيل إننى أكذب وأكره إسرائيل.

وكان عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس قد أكد في وقت سابق أنه لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائيلي في مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر.

حواس يرد على مزاعم مناحيم بيغن

وحول مقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن عام 1979، عن أن أجداده اليهود هم بناة الأهرامات، يقول حواس إنه وقت تلك الزيارة للأهرامات كان يعمل مفتشا للآثار، وقال أمام عدسات المصورين وجموع الصحافيين العالميين، إنه لا يوجد دليل على أن اليهود كانوا موجودين على أرض مصر، وأنه لو صح وجود لليهود في مصر فإنهم جاؤوا بعد بناء الأهرامات الثلاثة بألف عام.

وأضاف حواس أن مسألة بناة الأهرامات حُسمت بشكل قاطع بعد العثور على مقابر العمال، والذين لم يُعثر على أي اسم عبراني بينهم.

وقال حواس في تصريحاته، إن هناك قصة مشابهة لقصة النبي يوسف في مصر القديمة، لكن ليس لها علاقة بالنبي يوسف، والذي لم يُذكر اسمه في أي من النصوص القديمة.