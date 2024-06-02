شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى تعميق مفهوم العمل التطوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الجهود التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي خلال الفترة الأخيرة ساهمت في الارتقاء بحياة الفرد، وذلك من خلال إعادة هيكلة العمل الخيري وإعادة إدارة أموال التبرعات حتى تصل لمستحقيها في كل شبر بالجمهورية.

وتابع الديب: "ولم يقتصر دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى عند هذا فقط بل نجح في إعادة تعميق مفهـوم التطوع فـي العمل الأهلي وتنمية المجتمع، ونجح التحالف الوطني في تعبئة الجهود الفردية والجماعية، واستغلال طاقات الشباب لخدمة المجتمع بشكل منظم ومحترف، بجانب أنه رسخ مفهوم التعاون مع أجهزة الدولة المعنية عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة".

وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرات التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ولا يزال تهدف فى المقام الأول لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع، حيث تخدم كافة الفئات بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتنوعت هذه المبادرات بين مبادرات أثرها سيظل باقي ومستمر وأخرى نتائجها الإيجابية تنعكس بشكل فورى على المواطنين.